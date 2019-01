25-Jähriger überwältigt : Geiselnehmer von Lengerich war bereits im Visier der Polizei

43 Kinder und Jugendliche sind mit ihren Betreuerinnen in einer Sporthalle - als plötzlich ein Mann hereinkommt und mit einer Bombe droht. Das hat er wohl schon einmal getan, wie sich jetzt herausstellte.

von dpa

08. Januar 2019, 12:34 Uhr

Der Mann, der in einer Sporthalle im nördlichen Münsterland 43 Kinder und ihre beiden Betreuer als Geiseln genommen hatte, ist bereits Ende Dezember in den Blickpunkt der Polizei geraten.

Nach Angaben eines Sprechers vom Dienstag war der 25-Jährige Ende 2018 vorläufig zum Selbstschutz in die Psychiatrie eingewiesen worden. Dort drohte der Mann nach Polizeiangaben mit einer Bombe. In einem von dem Mann bewohnten Hotelzimmer sei bei einer Durchsuchung jedoch nur handelsübliches Feuerwerk gefunden worden.

Der 25-Jährige hatte am Montagabend in einer Sporthalle in Lengerich die Kinder und Jugendlichen sowie zwei Betreuerinnen etwa eine Stunde lang festgehalten und bedroht. Zum Motiv für die Geiselnahme laufen die Ermittlungen weiter. Der mutmaßliche Täter hatte bei der Geiselnahme mit dem Zünden einer Bombe gedroht. Spezialkräfte überwältigten den Mann und befreiten die Kinder im Alter zwischen 12 und 18 Jahren sowie ihre Betreuerinnen. Sprengstoff wurde nicht gefunden.