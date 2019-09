Auch Hamburg betroffen : Gefährliche Keimbelastung: Rossmann ruft Kinderduschgel zurück

Die Drogeriekette Rossmann ruft ein Duschgel für Kinder zurück, das in verschiedenen Tierformen abgefüllt ist.

Ankea Janßen

18. September 2019, 11:08 Uhr

Hamburg | Niedlich sieht es aus, das Kinder-Duschgel in verschiedenen Formen, welches bei Rossmann verkauft wird. Doch die Drogeriekette ruft das Produkt "Kinderduschgel 50 ml (Probiergröße in verschiedenen Tierformen)" jetzt zurück, da es mit gefährlichen Keimen belastet sein könnte. Demnach handelt es sich um das Bakterium Burkholderia cepacia, wie die Seite lebensmittelwarnung.de schreibt.

Keim ist gegen viele Antibiotika resistent

Folgende Bundesländer sind betroffen:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen





Der Keim findet sich typischerweise im Grundwasser und Boden wieder und kann über längerer Zeit in feuchter Umgebung überleben. In wasserreichen Kosmetikprodukten und Arzneimitteln kann sich der Keim stark vermehren und so die menschliche Gesundheit gefährden. Für gesunde Menschen stellt Burkholderia cepacia meist keine Gefahr dar, doch wer ein geschwächtes Immunsystem hat, kann an einer schweren Lungenentzündung erkranken. Zudem ist der Keim gegen viele Antibiotika resistent.