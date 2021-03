Raumschiff Enterprise : Für immer „Captain Kirk“: William Shatner wird 90

Das „Raumschiff Enterprise“ hob erst mit Verspätung so richtig ab. Dafür hält die kultische Verehrung von Captain Kirk umso länger an.

New York | Es gibt nicht viel, was den Kapitän von „Raumschiff Enterprise“ aufhalten könnte - eine globale Pandemie gehört sicher nicht dazu. Und so feiert Schauspieler William Shatner - für „Star Trek“-Fans: „Captain James T. Kirk“ - seinen Geburtstag im Juli am Set der berühmten Serie im Ort Ticonderoga nördlich von New York, wie lokale Medien berichten. 90...

