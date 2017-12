Bericht der Antidiskriminierungsstelle : Für diese Dienstleistungen zahlen Frauen mehr als Männer

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Dez.2017 | 13:08 Uhr

Frauen zahlen für viele Dienstleistungen mehr als Männer. Bei etwa 30 Prozent der untersuchten Angebote müssen Kundinnen nach einem am Mittwoch in Berlin vorgestellten Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes tiefer in die Tasche greifen als männliche Verbraucher.

Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede demnach bei Friseuren und Reinigungen:

Für Kurzhaarfrisuren zahlen Frauen im Schnitt 12,50 Euro mehr als Männer.

Die Reinigung von Blusen kostet durchschnittlich 1,80 Euro mehr als die von Hemden.

Der Zentralverband des Friseurhandwerks und der Deutsche Textilreinigungs-Verband rechtfertigen das mit einem höheren Aufwand.

Bei Waren, wie etwa Pflegeprodukten, sind Preisunterschiede deutlich seltener als bei Dienstleistungen – sie gehen aber auch zumeist zulasten der Verbraucherinnen. Hier zahlten Frauen bei 2,3 Prozent der untersuchten Produkte mehr, bei 1,4 Prozent zahlten männliche Kunden mehr.

Der Preisaufschlag lag bei durchschnittlich rund fünf Euro.

Beispiele für solche Produkte sind zum Beispiel baugleiche Rasierklingen mit rosa und hellblauer Verpackung, baugleiche Kinderfahrräder in rosa und hellblau, schwarze Socken für Männer und Frauen sowie Hygieneeinlagen.

Insgesamt haben die Autoren 1682 Produkte und 381 Dienstleistungen ausgewertet, die gezielt entweder Männer oder Frauen ansprechen.

Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, Christine Lüders, empfiehlt den Branchenverbänden Selbstverpflichtungen. Vorbild könne Österreich sein: „Dort hat die Friseurinnung gemeinsam mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft ein Muster zu geschlechtsneutralen Preislisten erarbeitet – ein gutes Beispiel“, erklärte sie.

Das Verbraucherschutzministerium rät Konsumenten, stärker auf geschlechterspezifische Preisunterschiede zu achten. „Fragen Sie nach, seien Sie kritisch und tragen Sie damit zu einem Bewusstseinswandel beim Thema Geschlechterdiskriminierung bei“, empfahl Staatssekretär Gerd Billen am Mittwoch. Das Ministerium werde sich auch dafür einsetzen, „Informationsdefizite sowohl bei Verbraucherinnen und Verbrauchern als auch bei Anbietern zu beseitigen.“ Den Vorschlag der Antidiskriminierungsstelle zur Überwachung der Preise wolle man prüfen.

Billen erinnerte auch daran, dass es beim Großteil der Produkte keine höheren Preise für Männer oder Frauen zu beobachten sind. „Gut ist: geschlechtsspezifische Preisdifferenzierungen sind kein Massenphänomen in Deutschland. Vergleichsweise wenige Produkte weisen Preisunterschiede auf.“

Sind Preisunterschiede nach Geschlecht überhaupt rechtlich zulässig? Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes weist daraufhin, dass es ein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sein kann, wenn eine Person allein wegen ihres Geschlechts mehr zahlen muss. Nach der aktuellen Studie liegt ein Verstoß etwa dann vor, wenn sich Preise für Dienstleistungen nach dem Geschlecht unterscheiden, nur um höhere Preisbereitschaften von Frauen oder Männern besser auszuschöpfen. Ebenso sei es nicht zulässig, allein vom Geschlecht einer Person auf den zu erwartenden Aufwand einer Dienstleistung (z.B. Frisieren) zu schließen.

Wann darf es Preisunterschiede geben? Preisunterschiede für Männer und Frauen sind auch möglich. Dies kann etwa mit signifikant höheren Material- oder Herstellungskosten einer Produktvariante begründet sein. Auch dürfen Dienstleistungen nach anderen Kategorien mit unterschiedlichen Preisen angeboten werden, etwa nach Zeit, Aufwand oder Qualifikation der ausführenden Person.

Wie kann man dagegen vorgehen? Verbraucher sollten auf geschlechtsspezifischer Preisdifferenzierungen achten. Bei Produkten besteht häufig die Möglichkeit, auf andere Angebote auszuweichen und darüber hinaus die Verbraucherschutzzentralen auf ungleiche Preise hinzuweisen.



Bei nach Geschlecht differenzierten preisungleichen Dienstleistungen empfiehlt die Antidiskriminierungsstelle, den Anbieter darauf anzusprechen und auf die Möglichkeit von Preisen hinzuweisen, die nach Art der Leistung preislich gestaffelt sind.