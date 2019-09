Schweres Unglück bei Rotorua : Fünf Touristen bei Busunglück in Neuseeland getötet

Bei einem schweren Busunglück in Neuseeland sind am Mittwoch mindestens fünf Touristen ums Leben gekommen. Der Bus mit einer Reisegruppe aus China überschlug sich nach Angaben der Polizei auf einer Straße in der Nähe der Stadt Rotorua.

Avatar_shz von dpa

04. September 2019, 07:45 Uhr

Nach bisherigen Ermittlungen saßen 23 Menschen in dem Bus. Die Rettungsdienste waren mit mehreren Hubschraubern im Einsatz, um verletzte Opfer schnell ins Krankenhaus bringen zu können. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um die Unglücksursache zu klären.

Rotorua ist ein beliebtes Ausflugsziel auf der Nordinsel des Pazifikstaats. Die Gegend ist vor allem für ihre heißen Quellen und die traditionelle Kultur der Maori bekannt, Neuseelands Ureinwohner.