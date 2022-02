Panorama : Frontalzusammenstoß in Ahrensburg: Drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Ahrensburg im Kreis Stormarn sind drei Männer verletzt worden, zwei davon schwer. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei wurde der 29-Jährige schwer verletzt. Auch der 57 Jahre alte Beifahrer des entgegenkommenden Autos musste am Sonntag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23 Jahre alte Fahrer dieses Wagens wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Ob der 29-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, ist laut Polizei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei dem Unfall entstand den Angaben zufolge ein Gesamtsachschaden von rund 17 500 Euro....

