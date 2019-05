Unglück mit Kleinbus : Frau stirbt nach Unfall auf A3 - Neun Verletzte

Ein Kleinbus und ein Auto stoßen auf der A3 zusammen - mit dramatischen Folgen. Eine Frau wird aus dem Fahrzeug geschleudert und stirbt. Neun Menschen werden verletzt - einige von ihnen lebensgefährlich.

von dpa

08. Mai 2019, 14:20 Uhr

Eine Frau ist bei einem schweren Unfall mit einem Kleinbus auf der Autobahn 3 in Hessen ums Leben gekommen. Neun weitere Businsassen seien verletzt worden - einige von ihnen lebensgefährlich, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Der Kleinbus war laut Polizei am Dienstagabend nahe Limburg unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Auto zusammenstieß. Nach die Kollision sei der Kleinbus zunächst gegen die Mittelleitplanke gestoßen, habe sich mehrfach überschlagen und sei dann auf der Gegenspur liegen geblieben. Eine Frau wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt. Neun weitere Businsassen seien - zum Teil lebensgefährlich - verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Autobahn 3 musste in Richtung Frankfurt gesperrt werden. Nach rund fünf Stunden Bergungsarbeiten sei sie am Morgen wieder freigegeben worden, teilte die Polizei mit. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei auch am Morgen noch nichts sagen. Sie sucht dringend Zeugen, die dazu etwas aussagen können.