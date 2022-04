Welt-Parkinson-Tag : Frank Elstner setzt auf Sport gegen Parkinson

Leben mit Parkinson. TV-Legende Frank Elstner hat da viele Wege und Möglichkeiten für sich gefunden. Boxen und Tischtennis gehören dazu.

Moderator und TV-Legende Frank Elstner hält Sport im Kampf gegen die Parkinson-Krankheit für den besten Beitrag zur Therapie. „Es geht darum, dass man Sport macht, denn der, der da am besten unterstützen kann, ist man immer selbst“, sagte der 79-Jährige in Potsdam. Elstner, der seine Erkrankung 2019 öffentlich gemacht hatte, wurde am Welt-Parkinson-Tag...

