Sturz auf Schnellstraße : Flugzeug stürzt in Florida auf Auto - Zwei Tote

Beim Absturz eines kleinen Flugzeugs auf ein Auto in Florida sind beide Insassen der zweimotorigen Maschine ums Leben gekommen.

Avatar_shz von dpa

01. November 2019, 08:17 Uhr

Die Beechcraft Baron war nach Medienberichten am Donnerstag (Ortszeit) am Flughafen von Ocala zu einem sogenannten Werkstattflug gestartet, als sie plötzlich an Höhe verlor und auf eine mehrspurige Schnellstraße stürzte. Dabei rammte die Maschine ein Auto, ehe sie am Straßenrand zerschellte. Der Fahrer des Wagens kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.