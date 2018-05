Nach fast zwei Tagen : Fliegerbombe in Dresden unschädlich gemacht

Die Bergung einer Fliegerbombe in Dresden ist in ihre entscheidende Phase getreten. Ein gepanzerter Bagger begann am Nachmittag damit, das verbrannte Dämmmaterial über dem Sprengkörper wegzuräumen.

von dpa

24. Mai 2018, 16:45 Uhr

Die fünf Zentner schwere Fliegerbombe in Dresden ist unschädlich. Am Donnerstag gab die Polizei per Twitter Entwarnung nach einer seit Dienstag andauernden Bergung.