The Honest Company : Firma von Jessica Alba mit starkem Börsenstart in New York

Filme dreht sie nur noch selten, heute sieht sich Jessica Alba vor allem als Geschäftsfrau. Und mit ihren Baby- und Beauty-Produkten ist sie ziemlich erfolgreich.

New York | Das von Hollywood-Star Jessica Alba (40) mitgegründete Unternehmen „The Honest Company“ hat eine erfolgreiche Premiere an der Tech-Börse Nasdaq gefeiert. Der Einstandskurs der am Mittwoch erstmals unter dem Ticker „HNST“ gehandelten Aktien lag mit 21,22 Dollar deutlich über dem Ausgabepreis von 16 Dollar. Das auf Baby- und Beauty-Produkte spezialis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.