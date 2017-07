Mann mit Waffe : Festnahme nach Amokalarm an Esslinger Schule

Wegen eines bewaffneten Mannes ist an einer Schule in Esslingen bei Stuttgart Amokalarm ausgelöst worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, berichteten Schüler der Friedrich-Ebert-Schule am Vormittag, dass ein Mann mit Waffe an der Schule sei.