Tag für die Erhaltung der Ozonschicht : FCKW ist Geschichte, doch die Ozonschicht hat neue Feinde

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Gerrit Hencke

erstellt am 15.Sep.2017 | 20:19 Uhr

Einem gemeinsamen Kraftakt von 197 Staaten ist es zu verdanken, dass, wenn alles gut läuft, künftige Generationen das Ozonloch nur noch aus Büchern kennen. Es gab einmal eine schädliche Substanz, die über Jahrzehnte von der Industrie gefeiert wurde und den Namen FCKW trug. Niemand ahnte, dass die unter anderem als Kühlmittel in Kühlschränken eingesetzten Fluorchlorkohlenwasserstoffe in der Stratosphäre – in 10 bis 25 Kilometern Höhe – verheerend wirken: Sie zersetzten die dünne Ozonschicht und verursachten ein Loch, durch das mehr schädliche ultraviolette Strahlung bis zur Erdoberfläche gelangte. Eine Geschichte, die katastrophal hätte enden können. Doch es kam anders.

Am Samstag wird der „Tag für die Erhaltung der Ozonschicht“ gefeiert. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte den 16. September im Jahr 1994 zum Gedenktag. Denn am 16. September 1987 wurde das Montrealer Protokoll von zunächst 24 Staaten unterzeichnet – ein Meilenstein des Klimaschutzes, der in diesem Jahr 30. Geburtstag feiert. Zur Rettung der Ozonschicht wurde darin das weltweite Verbot von FCKW und Halogenkohlenwasserstoffen festgeschrieben. Es trat am 1. Januar 1989 in Kraft.

Die Ozonschicht und FCKW Ozon – das ist ein aus drei Sauerstoffatomen bestehendes Molekül und unsere Lebensversicherung auf der Erde. Die Ozonschicht der Stratosphäre schützt uns vor ultravioletter Strahlung der Sonne. Denn sie kann unter anderem Hautkrebs auslösen. Als die französischen Physiker Charles Fabry und Henri Buisson 1913 die Ozonschicht entdeckten, ahnten sie nicht, dass nur ein paar Jahrzehnte später ein chemischer Feind diese Schicht bedrohte: FCKW. Die als Fluorchlorkohlenwasserstoffe zusammengefassten radikalischen Chloratome sind verantwortlich für eine Ausdünnung der Ozonschicht. Anfang der 1980er Jahre wurde beobachtet, dass jährlich ein Ozonloch in der Antarktis entsteht. Innerhalb weniger Wochen brach die Ozonkonzentration nach dem Sonnenaufgang am Südpol ein – erholte sich allerdings binnen weniger Monate. Die Ursache: Auf Eiskristallen stratosphärischer Wolken lagerten sich Schadstoffe ab und wurden umgewandelt. Nach der Polarnacht verdunsteten diese Wolken. Die Größe des Ozonlochs wuchs binnen weniger Jahre dramatisch an. Das nur schwer abbaubare FCKW wurde schnell als Verursacher ausgemacht.

Der Zusammenhalt der Staatengemeinschaft gilt als Höhepunkt der Umweltbewegung. Denn das multilaterale Umweltabkommen ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Entwicklungsländer wurden zur Vertragseinhaltung über einen Fonds unterstützt, damit sie unter anderem auf umweltverträgliche Ersatzstoffe zurückgreifen konnten. Dies waren zunächst H-FKW (Fluorkohlenwasserstoffe), die zwar nicht die Ozonschicht angreifen, aber ebenfalls besonders klimaschädliche Treibhausgase sind. Die Industriestaaten verpflichteten sich 2016 im Kigali-Amendment, einem Zusatz zum Montrealer Abkommen, dass sie von 2019 bis 2036 H-FKW um 85 Prozent verringern. Entwicklungsländer sollen Fluorkohlenwasserstoffe zwischen 2024 und 2047 um 80 bis 85 Prozent verringern.

Montrealer Protokoll – 16. September 1978 Der Vertrag hat das Ziel, die Produktion, den Verbrauch und damit das atmosphärische Vorkommen von Substanzen zu verringern, die die Ozonschicht schädigen. Er wurde von 197 Ländern ratifiziert.

Londoner Änderungen – Juni 1990 Aufnahme vollständig halogenierter FCKW, einiger Halone, von Tetrachlorkohlenstoff (Tetrachlormethan) und 1,1,1-Trichlorethan (Methylchloroform). Es wurden ebenfalls neue Finanzierungsmaßnahmen getroffen. Die Einrichtung eines multilateralen Fonds zur Unterstützung von Entwicklungsländern wird beschlossen (von 197 Ländern ratifiziert).

Kopenhagener Änderungen – November 1992 Aufnahme von teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (H-FCKW) und Methylbromid. Der multilaterale Fonds wird dauerhaft verankert (von 197 Ländern ratifiziert).

Montrealer Änderungen – September 1997 Für einige Substanzen wird der Zeitplan angepasst, dem gemäß sie auslaufen sollten. Es werden Handelsrestriktionen festgelegt, um den Schwarzmarkt ozonschädigender Substanzen zu bekämpfen (von 197 Ländern ratifiziert).

Pekinger Änderungen – Dezember 1999 Aufnahme von Bromchlormethan. Es werden ebenfalls neue Handelsregeln für H-FCKW festgelegt (von 197 Ländern ratifiziert).

Kigali Änderungen – Oktober 2016 Neues Klimaschutzziel ist die Reduzierung der Verwendung von H-FKW bis 2047 auf 15 bis 20 Pronzent des Basiswertes.

„Es ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte“, sagte der Wissenschaftler Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) für Polar- und Meeresforschung an der Forschungsstelle Potsdam anlässlich des Gedenktags im vergangenen Jahr. „Wir zeigen, dass wir solch ein globales Umweltproblem durch gemeinsames international abgestimmtes Handeln der UNO wieder in den Griff bekommen und das Problem tatsächlich, wenn auch langfristig über Generationen, lösen können.“ Die Erwartung sei, dass das Ozonloch in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts nicht nur kleiner sein, sondern vollständig verschwinden werde.

All das war vor über 30 Jahren noch alles andere als klar, als alarmierende Nachrichten vom Südpol Fachwelt und Politik aufschreckten. Anfang der 1980er Jahre schwanden die Werte des Ozons (O3) jedes Jahr nach dem Ende der monatelangen, sonnenlosen Polarnacht jeweils für mehrere Wochen. Zudem sanken sie von Jahr zu Jahr stärker. „1985 dämmerte uns plötzlich, dass wir vor einer der größten Umweltentdeckungen des Jahrzehnts, vielleicht sogar des Jahrhunderts standen“, erinnerte sich einmal der Geophysiker Joe Farman (1930-2013), einer der Mitentdecker des Ozonlochs, vom British Antarctic Survey in Halley Bay.

Dabei hat Ozon zwei Gesichter, worauf der Leiter des Meteorologischen Observatoriums Hohenpeißenberg vom Deutschen Wetterdienst (DWD), Christian Plass-Dülmer, hinweist. „In unseren Luftschichten hier unten am Boden ist es gut, wenn Ozon niedrig ist, und in den hohen Luftschichten ist es gut, wenn das Ozon hoch ist“, sagt der Physiker.

Die Erklärung: Wenn im Sommer die Sonne bei bestimmten Witterungsbedingungen Luftschadstoffe wie Stickoxide und Kohlenwasserstoffe in bodennahes Ozon umwandelt, gefährdet dieser sogenannte Sommersmog die Gesundheit von Menschen und Tieren. In der Stratosphäre hingegen schützt die Ozonschicht das gesamte Leben auf der Erde vor der zellschädigenden Wirkung ultravioletter Strahlung (UV-B).

Auch der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sprach 2016 von einer Erfolgsgeschichte. „Gemeinsam ist es uns gelungen, die stratosphärische Ozonschicht auf einen Erholungskurs bis zur Mitte dieses Jahrhunderts zu bringen. Das Ergebnis: Bis zu zwei Millionen Fälle von Hautkrebs und noch wesentlich mehr Fälle von grauem Star können jährlich vermieden werden.“

Beim Ozonloch ging alles relativ glimpflich ab. „Wir haben sagenhaftes Glück gehabt, dass sich dieses Ozonloch über der Antarktis gebildet hat, wo bis auf ein paar Ausnahmen keine Menschen leben und wo die Sonne so flach am Himmel steht, dass Sonnenbrand in der Regel ein untergeordnetes Thema ist“, betont Rex.

FCKW nicht die einzige Klima-Bedrohung

Fachwelt und Politik sind voller Zuversicht. Aber DWD-Physiker Plass-Dülmer ist auch vorsichtig. „Wir sagen immer, dass das FCKW-bedingte Ozonproblem zwischen 2050 und 2080 gelöst sein wird, und zwar in dem Sinne, dass es wieder den Zustand hat wie vor der FCKW-Freisetzung durch den Menschen.“ Aber nicht nur das inzwischen verbotene FCKW setze der Ozonschicht zu. Faktoren seien auch der im Vergleich zum Ozonloch viel komplexer ablaufende Klimawandel und die ozongefährdenden Auswirkungen von Treibhausgasen wie CO2 in der Stratosphäre.

2050 könnte allerdings knapp werden. Denn die Experten haben die Rechnung ohne Dichlormethan, Distickmonoxid (Lachgas) und ähnliche kurzlebige Substanzen gemacht. Im Montrealer Abkommen und seinen Zusatzartikeln sind diese Stoffe nicht reguliert. Einer Studie im Fachblatt „Nature Communications“ zufolge tragen sie aber dazu bei, dass die Ozonschicht rund 30 Jahre länger brauchen könnte, um sich zu regenerieren.

Dem „Tagesspiegel“ sagte Reinhard Zellner vom Institut für Physikalische Chemie der Universität Duisburg-Essen im Juni: „Die atmosphärische Konzentration von Dichlormethan wächst seit einigen Jahren um mehr als fünf Prozent pro Jahr an.“ Die emittierte Menge bewege sich in der Größenordnung von einer Megatonne pro Jahr, deutlich höher als die der ehemaligen FCKW. Dichlormethan wird in der Industrie als Lösungs-, Entfettungs- und Blähmittel für Polymerschäume verwendet. Im Montrealer Protokoll wurde der Stoff wegen seiner Kurzlebigkeit und der damals verwendeten Mengen als unbedeutend für die Ozonschicht eingeordnet. Jetzt bestehe die Gefahr, dass eine weitere Generation den mit erhöhter UV-Strahlung einhergehenden Risiken wie Hautkrebs ausgesetzt ist, sagte Zellner dem Bericht zufolge.

So lernen Kinder bald zwar über FCKW nur noch aus Büchern, mit Stoffen wie Dichlormethan müssen sie sich vermutlich aber auch beschäftigen.

(mit dpa)