Kriminalität : Falscher Polizist bestiehlt ukrainische Flüchtlingsfamilie

Ihr Leben konnten sie retten, aber ansonsten haben sie fast alles verloren. Und dann wurde die Flüchtlingsfamilie von einem Unbekannten angehalten, der sich als Polizist ausgab.

Ein falscher Polizist hat eine ukrainische Flüchtlingsfamilie bestohlen. Wie die Polizei Bielefeld berichtete, stoppte der bislang unbekannte Täter bereits am vergangenen Mittwoch einen ukrainischen Transporter auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Eine neunköpfige Familie befand sich in dem Transporter auf dem Weg von der Ukraine in den Kreis Güterslo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.