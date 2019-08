Tipps auf Youtube : Fahrrad-Pendler im Herbst: Gerrit, Götz und Kevin zeigen ihr Regenzeug

Auf ihrem Youtube-Kanal geht es für Götz und Gerrit in dieser Woche um Lösungen bei Radeln im kalten Regen.

von Götz Bonsen

19. August 2019, 14:02 Uhr

Thema der Woche unter uns Radfahrern ist zweifellos das schlechte Wetter. Niemand will sich vom nassen Vor-Herbst die Freude am Radeln nehmen lassen. Also bleibt es dabei: Klamotten an und raus an die frisch gereinigte Luft!

Zu Beginn der Saison der Ausreden müssen aber erstmal ein paar bewährte Routinen wieder eingefädelt oder neue Bekleidungsstücke erprobt und angeschafft werden. Dass am Ende auch bei längeren Strecken nur Nase und vielleicht die Hände ein paar Tropfen Regen abbekommen, ist dabei relativ leicht zu erreichen. Damit es ohne Frust praktikabel und griffig zugeht, brauchen Radler ein System. Das schlechte Wetter ist für viele schon Abtörner genug. So lohnt es sich, im Vorweg etwas zu tüfteln. Dann hat man das individuell richtige Unterwegsbündel in Zukunft stets griffbereit geschnürt.

Auf was konsequente Ganzjahresfahrer bei der Kleider- und Utensilienwahl achten, das zeigen wir in dieser Woche auf unserem Youtube-Kanal.

Wie sich zeigt, hat in der Praxis nicht immer die teure Multifunktionskleidung die Nase vorn. Man kann auch sehr günstig und leicht als Radler durch Herbst und Winter kommen, ohne dass man anschließend unter die Dusche muss. An den meisten Arbeitsstellen steht ohnehin keine zur Verfügung.

Auch das richtige Pannenwerkzeug darf nicht fehlen

Auf der Tour wollen nicht nur Ober- und Unterkörper, sondern auch die Füße und der Kopf vor Sturm und Regen geschützt werden. Es gibt neben wasserdichten Schuhen praktische Hosen mit integrierten Fußgamaschen und Jacken, die für so ziemlich jedes Wetter die richtige Antwort sind – ohne zwangsläufig teuer zu sein. Und wasserdichte Hauben für den Fahrradhelm.

Pannen-Werkzeug mitsamt Luftpumpe, das komplett in die Jackentasche passt, ist im Kommen. Dadurch können die windsteife Packtasche, der schwere Gepäckträger und der schweißtreibende Rucksack auch mal daheim bleiben. Mit ein paar Maßnahmen lässt sich der leichte Sommerspaß mit in den Winter nehmen.

Die richtige Reifenwahl: Es kommt nicht aufs Profil an

Zur optimalen Kleidung gehört beim Radfahren natürlich auch der richtige Reifen. Hier irrt der Volksglaube allzu oft: Ein dickes Profil ist auf dem Asphalt keineswegs die richtige Antwort auf die nasse Jahreszeit. Das sieht auch unser Experte der Woche so.

Extrempendler Kevin Mischker weiht uns in seine Geheimnisse und Erfahrungen ein. Seine regelmäßigen Distanzen zur Arbeit stellen so ziemlich jedes andere Kurbelwerk meilenweit in den Schatten. An fast jedem Werktag und bei jedem Wind und Wetter fährt der Flensburger mit dem Rad von der Ost- an die Nordseeküste und wieder zurück. Es ist sein regulärer Arbeitsweg und auf einer Strecke hat er immer feuchten Gegenwind. So stellt er freilich ganz besondere Anforderungen an sein Equipment.

Götz Bonsen und Gerrit Hencke betreiben auf Youtube ihren eigenen Kanal „Die Fahrrad-Fanatiker“. Darin testen sie neue Räder und Gadgets und berichten über Nützliches und Skurriles rund ums Thema Drahtesel.