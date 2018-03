Nach Öffentlichkeitsfahndung : Fahndung nach Kinderschänder: BKA fasst Tatverdächtigen

Der Mann soll zwei Jungen missbraucht und Videos davon ins Darknet gestellt haben. Er wurde in NRW festgenommen.

von Mira Nagar und Tobias Fligge

26. März 2018, 10:17 Uhr

Viersen/Krefeld | Fahndungsserfolg für das Bundeskriminalamt (BKA) bei der Such nach einem Kinderschänder: Nach einer Öffentlichkeitsfahndung ist der Tatverdächtige am frühen Dienstagmorgen von Beamten festgenommen worden. Das teilte das BKA auf Twitter mit. Der Mann steht im Verdacht, zwei Jungen mehrfach schwer sexuell missbraucht, Bild- und Videoaufnahmen des Kindesmissbrauchs hergestellt und diese über das Internet verbreitet zu haben. Das hatten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt zuvor am Montag mitgeteilt. Sie gehen davon aus, dass die Taten in Deutschland stattgefunden haben.

Das BKA beendete am Dienstag die Fahndung:

Am Montagabend hatte die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt, dass eine „heiße Spur“ auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter nach Viersen (Nordrhein-Westfalen) führe. Wie „bild.de“ berichtet, wurde der Mann um 2.45 Uhr in einem Hotel in Krefeld festgenommen. Er habe sich in dem Hotel mit ausgeschaltetem Handy versteckt und bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet.

Es liegen mehr als 3800 Bild- und Videodateien vor, die den schweren sexuellen Missbrauch von zwei Kindern durch den unbekannten Tatverdächtigen in mindestens zwölf Fällen zeigen. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Jungen im Alter von etwa sieben und zehn Jahren. Die Bild- und Videoaufnahmen sind vermutlich seit Oktober 2014 gefertigt und im Dezember 2017 auf einer kinderpornographischen Plattform im sogenannten Darknet veröffentlicht worden.

Hintergrund: Das Darknet Im sogenannten Darknet (englisch für „dunkles Netz“) können sich Internetnutzer fast komplett anonym bewegen. Der Bereich des Internets wird von Menschen genutzt, die viel Wert auf Privatsphäre legen oder in einem repressiven politischen System leben – aber auch von Kriminellen. Der Zugang ist über eine Anonymisierungssoftware möglich, etwa die kostenlose Software „Tor“. Schwerpunkt illegaler Geschäfte im Darknet ist nach Einschätzung von Ermittlern Rauschgift. Waffen werden im Darknet nach Erkenntnissen von Fachleuten deutlich seltener angeboten als Drogen, sind aber angesichts der Sicherheitslage Schwerpunkt der Ermittlungen. Zudem spielt der Handel von Kinderpornografie, Falschgeld und gefälschten Pässen eine Rolle.

Von dem Mann liegen einzelne Bildaufnahmen vor. Sämtliche bisherige Ermittlungsmaßnahmen hatten zuvor nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der Opfer oder des Tatorts geführt. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Gießen hatten daher eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen angeordnet.