220 Kilogramm : Fahnder stellen Marihuana im Wert von 2,2 Millionen sicher

Seit Monaten waren die Ermittler einem Drogenhändlerring auf der Spur. Nun gelang der Schlag gegen ihn.

von dpa

07. Mai 2019, 12:40 Uhr

Dresdner Zollfahndern ist ein Schlag gegen einen internationalen Drogenhändlerring gelungen. Sie stellten 220 Kilogramm Marihuana mit einem Verkaufswert von etwa 2,2 Millionen Euro sicher, wie Staatsanwaltschaft und Zollfahndungsamt in Dresden mitteilen.

Außerdem beschlagnahmten sie 35.000 Euro Bargeld, einen Pkw und einen Sattelzug. Es sei die größte sichergestellte Menge von Marihuana in den vergangenen zehn Jahren, sagte der Sprecher des Zollfahndungsamtes Dresden, Frank Schröter.

Ende April seien insgesamt fünf Wohnungen in Leipzig und Berlin, eine Lagerhalle in Mittelbrandenburg sowie ein spanischer Tanklastwagen durchsucht worden. Das Amtsgericht Dresden erließ Haftbefehle gegen sechs Männer im Alter zwischen 22 und 45 Jahren und ordnete Untersuchungshaft an.

Die Zollfahnder ermittelten seit Juni 2018 gegen die Täter, die in Verdacht standen, Marihuana im dreistelligen Kilogrammbereich aus Spanien nach Deutschland zu schmuggeln und in mehreren deutschen Bundesländern zu verkaufen. Im vorliegenden Fall wurden die Drogen in einem vermutlich eigens dafür hergerichteten Tanklastwagen nach Deutschland geschmuggelt.