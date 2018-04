Ermittlungen gegen 1000 Jugendliche : Facebook-Porno-Fall in Dänemark: Zwei Verurteilte in höherer Instanz freigesprochen

Wie geht die Justiz damit um, wenn über 1000 Jugendliche die gleiche Straftat begehen? Die Gerichte widersprechen sich.

von nordschleswiger.dk und shz.de

25. April 2018, 11:19 Uhr

Viborg/Kopenhagen | Der weitumfassendste Justizfall in der dänischen Geschichte – genannt „Umbrella“ – weitet sich aus: Gegen rund 1000 Jugendliche wird wegen Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt, weil sie zwei Videos und ein Foto im Facebook-Messengerdienst verschickten. Die Dateien zeigen zwei 15-Jährige beim Geschlechtsverkehr. Jetzt wird gegen 300 weitere Jugendliche ermittelt, weil sie auch nach Bekanntwerden des großen Falles weiterhin pornografisches Material von Heranwachsenden teilten.

Facebook hatte vor Bekanntwerden der Fälle die amerikanischen Behörden eingeschaltet, die den Fall via Europol nach Dänemark weitergaben, wo das Teilen von pornografischen Videos und Fotos von Unter-18-Jährigen gesetzlich verboten ist.

„Das Schlimmste daran ist, zu sehen, dass es sich um ganz normale Jugendliche handelt, die dann der Verbreitung von Kinderpornografie beschuldigt werden“, sagt Polizeikommissar Henrik Gunst der Nachrichtenagentur Ritzau. Eine Verurteilung hätte schwere Folgen für das Leben der Beteiligten. So könne es sein, dass die Angeklagten nicht mehr in einem Kindergarten oder als Fußballtrainer arbeiten oder in die USA einreisen dürfen, teilte die Polizei mit. Abgeschreckt hat der „Umbrella“-Fall die Jugendlichen nicht wie erwartet: „Es werden kontinuierlich Jugendliche ausgemacht, die weiterhin sexuelles Material von Minderjährigen und Erwachsenen verbreiten, ohne deren Zustimmung zu haben“, sagt Gunst.

Ein 20-Jähriger aus dem jütischen Sydjurs hatte jetzt Glück bei seinem Urteil in zweiter Instanz. Er wurde am vergangenen Freitag (20. April) vom westlichen Landesgericht in Viborg per Revisionsurteil von dem Vorwurf freigesprochen, Kinderpornografie verbreitet zu haben. Er muss lediglich ein Bußgeld von etwa 320 Euro für das Weiterschicken eines Sexvideos bezahlen. Das Stadtgericht Randers hatte den jungen Mann im Februar noch zu einer dreißigtägigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verdonnert. Das Landesgericht befand jedoch, dass der Angeklagte sich nicht im Klaren darüber war, dass die Personen in dem Video unter 18 Jahren sind. Es ist bereits das zweite Urteil dieser Art aus der höheren Instanz.

Beobachter sind nun gespannt, welche Bahnen diese aus Sicht der Staatsanwaltschaft überraschenden Urteile ziehen. Denn von den jeweiligen Stadtgerichten wurden bisher acht beteiligte Personen zu Haftstrafen auf Bewährung zwischen sieben und 40 Tagen verurteilt, was als Grundlage für die anderen Fälle dienen sollte. Doch jetzt könnte es sich anders entwickeln.

„Auf jeden Fall hat das Landgericht bei beiden Klagen festgestellt, dass es strafbar ist, diese Sexvideos zu teilen“, sagt Staatsanwalt Emil Folker. Er betont, dass bei jedem der Jugendlichen individuelle Beweise vorliegen, die entscheidend dafür sein können, inwieweit es zu einer Verurteilung kommt. Verteidiger Bjørn Elmquist, der einige der Beschuldigten vertritt, meint hingegen, dass Dänemarks oberster Staatsanwalt, der Reichsadvokat, als letzte Instanz dafür sorgen sollte, dass die Fälle grob sortiert werden. Auf diesem Wege solle entschieden werden, welche Fälle mit Strafzahlungen oder dem Fallenlassen der Klage abgehandelt werden können.