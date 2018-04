Datenskandal : Facebook liest beim Messenger mit

Der Konzern analysiert Bilder, Links und Nachrichten, um Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen ausfindig zu machen.

von Katharina Bambenek

06. April 2018, 16:25 Uhr

Das Rad im Datenskandal um Facebook dreht sich weiter. Nachdem das Unternehmen bestätigte, dass Daten an Dritte weitergegeben wurden, wurde nun bekannt, dass auch die Konversationen über den Messenger des Unternehmens nicht unbeobachtet blieben.

Laut einer Recherche des U.S.-amerikanischen Medienunternehmens Bloomberg überprüft Facebook nicht nur Inhalte, die in dem sozialen Netzwerk gepostet werden auf Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen, sondern auch die Nachrichten, die Nutzer über den Facebook-Messenger verschicken. Zum einen wirft der Konzern hier einen Blick auf Bilder und Links - und das auch, wenn die Nachrichten nicht von einem User bei einem Facebook-Moderator gemeldet wurden. Hier wird laut Facebook auf automatisierte Überprüfungen zurückgegriffen. Dadurch soll zum Beispiel ausgeschlossen werden, dass Links verschickt werden, die einen Virus oder andere Schadprogramme an den Empfänger übermitteln.

Außerdem wirft das Unternehmen einen Blick auf die verschickten Texte, wenn ein User den Chatverlauf bei einem Facebook-Moderator meldet. So soll verhindert werden, dass die Allgemeinen Nutzungsbedingungen des Netzwerks verletzt werden. Ist dies der Fall, werden die Chats blockiert oder von Facebook gelöscht. Hier würden im Grunde dieselben Hilfmittel eingesetzt wie auch bei der Kontrolle von Facebook-Posts.

Seit 2014 ist der Facebook-Messenger kein Teil des eigentlichen Facebookservices mehr, sondern nur noch dem Unternehmen angegliedert, ähnlich wie WhatsApp. Der Unterschied zwischen den beiden Chatprogrammen ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Nachrichten. Während dies bei WhatsApp automatisch der Fall ist, müssen User das Feature beim Facebook-Messenger erst noch aktivieren.

Als ein aktuelles Beispiel für die Überprüfung von Chats führte Mark Zuckerberg, Vorstandsvorsitzender von Facebook Inc., in einem Interview den Konflikt in Myanmar an. Hier seien laut Zuckerberg Messenger-Nachrichten genutzt worden, um Mitglieder der muslimischen Minderheiten an bestimmte Orte zu locken, an denen ihnen Gewalt angetan werden sollte. Für Werbung oder ähnliches seien die gesammelten Daten in keinem der Fälle verwendet worden.

Dennoch gesteht der Konzern ein, dass die Daten in einem Rahmen genutzt worden seien, der den Usern unter Umständen nicht bekannt war. In dieselbe Richtung gehen auch die überarbeiteten Nutzungsbedingungen von Facebook, die Anfang der Woche veröffentlicht wurden. Sie sollen vor allem Klarheit und Transparenz schaffen, wirkliche Neuerungen gibt es nicht.

Am 11. April 2018 wird Zuckerberg sich zu den Vorwürfen vor dem Energy and Commerce Committee der Vereinigten Staaten äußern. Die Anhörung soll das Sammeln und den Verkauf der persönlichen Daten von Facebooknutzern beleuchten.