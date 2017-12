Schwerer Unfall in Rostock : Explosion in Steakhaus - Mehrere Verletzte

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Tretropp 1 von 1

von Stefan Tretropp

erstellt am 11.Dez.2017 | 20:41 Uhr

Am Grill einer Burger-Gaststätte im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt ist es am Montagabend zu einer Explosion mit drei Verletzten gekommen. Zwei der betroffenen Personen sind so schwer verletzt, dass sie in eine Spezialklinik geflogen werden mussten.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 19 Uhr in einem Burgergrill in der Ottostraße zu der folgenschweren Explosion. Am Grill der Gaststätte gab es plötzlich eine Stichflamme und einen Feuerball, wie die Polizei mitteilte. Wie es dazu kommen konnte, ist noch völlig unklar.

Die Gaststätte war zu dem Zeitpunkt der Explosion gut besucht. Es gab ein Großaufgebot an Rettungs- und Feuerwehrkräften, sowie der Polizei. Inzwischen ist die Kriminalpolizei im Einsatz, um die Hintergründe dieses Unfalls zu klären.

