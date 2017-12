„Port Authority“-Busbahnhof in Manhattan : Explosion in New York war versuchter Terroranschlag

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

New York | Bei der Explosion in einer U-Bahn-Station in New York hat es sich um einen gescheiterten Terroranschlag gehandelt. Das sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag in New York vor Journalisten. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus. Den Berichten zufolge sei die Explosion „unbekannter Ursache“ in der Nähe des Busbahnhofs in Manhattan passiert. Mehrere U-Bahnlinien und ein Busterminal wurden evakuiert.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27 Jahre alten Mann, er blieb der einzige Schwerverletzte. Er habe die vermutlich selbst gebaute Bombe am Körper getragen. Er habe Brandverletzungen davongetragen und sei festgenommen worden. Es habe sich um einen eher amateurhaft zusammengebauten Sprengsatz gehandelt. Bei drei Passanten seien Verletzungen festgestellt worden. Es handele sich vor allem um Beschwerden über Kopfschmerzen und Ohrgeräusche.

Der U-Bahn-Betrieb während des Berufsverkehrs am Morgen sei nur vorübergehend gestört gewesen. Bis auf die betroffene Station an der 42. Straße seien alle Züge und Busse wieder in Betrieb, sagte Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo. Er betonte, New York sei ein Symbol für Freiheit und Demokratie. „Das macht uns zu einem Ziel“, sagte er mit Blick auf mögliche Terroranschläge. Er dankte Polizei und Rettungskräften für deren Einsatz.

US-Präsident Donald Trump wurde unmittelbar nach dem Geschehen „über die Explosion in New York unterrichtet“, schrieb seine Sprecherin Sarah Sanders auf Twitter.

Wie das Boulevard-Nachrichtenportal www.nypost.com von Polizeikräften erfahren haben will, war es ein möglicher Selbstmordattentäter, der die mögliche Explosion an einer U-Bahnstation auslöste. Der mutmaßliche Täter benutzte demnach eine Rohrbombe. Er wurde, so die New Yorker Polizei per Twitter, festgenommen und mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, machte sich am Schauplatz nahe dem Busbahnhof ein Bild von der Lage. US-Präsident Donald Trump ist über die Explosion in New York unterrichtet worden, ebenso der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio, so Trumps Sprecherein Sarah Sanders beziehungsweise das New Yorker Rathaus.