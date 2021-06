Unfälle : Explosion in Markthalle tötet zwölf Menschen in China

Das Unglück ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Bei einer Gasexplosion in einer gut besuchten Markthalle in China gab es viele Todesopfer und Verletzte.

Peking | Bei einer Gasexplosion in einer Markthalle in der zentralchinesischen Provinz Hubei sind staatlichen Medien zufolge am Sonntag zwölf Menschen getötet und 138 verletzt worden. Der Vorfall habe sich gegen 6.30 Uhr (Ortszeit) in der Stadt Shiyan ereignet, berichtete der Staatssender CCTV. Unter den Verletzten seien 37 schwer verwundet. Die Rettungsarb...

