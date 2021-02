Liebesleben in Deutschland : Experten: Paare haben während des Corona-Lockdowns besseren Sex

Allerdings hat sich auch gezeigt: Die Zufriedenheit in der Beziehung ist auch abhängig vom sozialen Status und der Bildung.

Hamburg/Merseburg/Berlin | Wer in der Corona-Krise den ganzen Tag mit seinem Partner im Homeoffice sitzt – am besten noch in Jogginghose – der hat weniger Sex? Könnte man meinen. Doch die Realität scheint anders auszusehen. Überraschende Forschungsergebnisse Wenn draußen die Pande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.