Brände : Ex-Mitarbeiter soll Luxushotel angezündet haben

Ein ehemaliger Mitarbeiter im „Badischen Hof“ in Baden-Baden wird verdächtigt, einen Brand gelegt zu haben. Der entstandene Schaden wird mit rund 75 Millionen Euro beziffert.

Das Feuer im „Badischen Hof“ in Baden-Baden mit einem Schaden von rund 75 Millionen Euro soll ein ehemaliger Mitarbeiter des Luxushotels gelegt haben. Der 36-Jährige sei mittlerweile im Ausland, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. „Im Wege der Rechtshilfe hat die Staatsanwaltschaft Baden-Baden eine Vernehmung des Beschuldigten in ...

