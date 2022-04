Im Katastrophenfall : Evakuierungen oder Flucht: So packen Sie Notfallrucksäcke 

Was tun im Evakuierungs- oder Fluchtfall? In Krisenlagen kommt es auf schnelles und sicheres Handeln an. Dabei kann das mitgenommene Gepäck entscheidend sein. Wie sollten Sie beim Packen vorgehen?

Naturkatastrophen, Großbrände, Bombenfu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.