Corona-Krise : EU-Behörde gibt grünes Licht für Johnson-Impfstoff

Der Corona-Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson ist nach Fällen von Blutgerinnseln erneut geprüft worden. Jetzt liegt das Ergebnis der EMA vor.

Amsterdam | Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson kann in der EU nach Prüfung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) uneingeschränkt verwendet werden. Der Wirkstoff könne in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen, teilte die EMA in Amsterdam mit. Bereits vorab wurde erklärt, dass die „Vorzüge des Impfstoffs, Covid-19 zu verhindern“, höher zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.