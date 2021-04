Fußball-Star : Erwin Kostedde: „Mit Finger auf mich gezeigt“

Der Kicker blickt zurück. Rassismus kein Thema in Deutschland? Er hat da so seine eigenen Erfahrungen gemacht.

Berlin | Erwin Kostedde würde nicht noch einmal mitmachen wollen, was er als Schwarzer auch im Fußball in Deutschland erlebt hat. „Vielleicht ist es leichter geworden, ich weiß nicht“, sagte der 74-Jährige dem „Tagesspiegel“ in einem Interview (Sonntag). „Man hört da auch anderes. Ich verstehe das nicht. Für mich ist ein Weißer ein Weißer und ein Schwarzer ...

