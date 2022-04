Wetteraussichten : Erstes April-Wochenende bringt weitere Schneefälle

So frühlingshaft und warm wie Ende März geht es Anfang April zunächst nicht weiter. Nach ordentlich Schnee gestern im Norden zieht dieser nun nach Süden. Es wird wieder recht winterlich.

Nach einem kalten und schneereichen Start in den April zeigt sich das Wetter am Wochenende in Deutschland weiter von einer eher winterlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag oberhalb von 400 bis 600 Meter bis zu zehn Zentimeter Neuschnee. „Morgen früh dürfte man über der Mitte und dem Süden beim Hochziehen der Rollläden vielf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.