Wetter : Erste Hitzewelle dieses Sommers im Anmarsch

Bisher hat sich 2021 vorwiegend kühl und verregnet gezeigt. Doch jetzt dreht der Sommer so richtig auf.

Offenbach am Main | Nach dem verregneten Frühling steht Deutschland die erste sommerliche Hitzewelle bevor. Schon am Dienstag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Oberrhein bis zu 32 Grad warm werden. Anders sieht es im Norden aus, wo die Temperaturen sogar einen kleinen Dämpfer bekommen. Nördlich einer Linie Berlin-Hannover-Ruhrgebiet wird es meist unter 25 G...

