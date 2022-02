Panorama : Erneut Warnstreiks im Busverkehr ab Montag

Pendler müssen sich zum Wochenbeginn erneut auf Busausfälle in Schleswig-Holsteins kreisfreien Städten Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster einstellen. Der zweitägige Warnstreik soll am Montag mit der Frühschicht beginnen und mit der letzten Schicht am Dienstag enden, wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag ankündigte. Sie begründete den erneuten Protest nach einem Warnstreik am 15. Februar damit, dass die dritte Verhandlungsrunde für die rund 1600 Beschäftigten am Montag erneut keine wesentliche Annäherung gebracht habe.

„Das ist ein erneutes Ärgernis für alle Beteiligten, das wir gerne vermieden hätten“, sagte Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete am Freitag. Die Gewerkschaft habe keinen ausreichenden Willen der Arbeitgeber ausgemacht, zu einem Tarifabschluss zu kommen. „Wir kündigen den Warnstreik erneut frühzeitig an, damit die Kunden der Nahverkehrsunternehmen entsp...

