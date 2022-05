Medienbericht : Ermittlungsverfahren gegen VW wegen Sklavenarbeit in Brasilien

Sklavenarbeit, Menschenhandel und Menschenrechtsverletzungen – diesen Vorwürfen sieht sich der VW-Konzern ausgesetzt. In Brasilien läuft einem Medienbericht zufolge ein Ermittlungsverfahren.

Der Volkswagen-Konzern muss sich nach einem Medienbericht in Brasilien einem neuen Ermittlungsverfahren stellen. Wie NDR, SWR und "Süddeutsche Zeitung" am Sonntag berichteten, werden der dortigen VW-Tochter die Ausbeutung von Sklavenarbeit, Menschenhandel und systematische Menschenrechtsverletzungen in hunderten Fällen vorgeworfen. Die Vorwürfe beziehe...

