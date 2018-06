15-Jährige erstochen : Ermittler geben Details zur Bluttat von Viersen bekannt

Ein 17-Jähriger soll ein 15-jähriges Mädchen erstochen haben. Der Beschuldigte sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Ermittler wollen Details zu dieser unfassbaren Tat mitteilen.

von dpa

14. Juni 2018, 08:53 Uhr

Nach der tödlichen Messerattacke auf eine 15-jährige in Viersen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag Ermittlungsdetails bekanntgeben. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher steht unter Mordverdacht und sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Der Bulgare soll das Mädchen rumänischer Herkunft in einem Park in der Stadt am Niederrhein tödlich verletzt haben. Er hatte sich einen Tag nach dem Verbrechen bei der Polizei gestellt, aber bisher zu der Tat geschwiegen.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten sich zu den Ermittlungsergebnissen bisher eher zurückgehalten. So ist offiziell nicht bekanntgegeben, in welchem Verhältnis Opfer und Beschuldigter genau zueinander standen und ob sie möglicherweise eine Beziehung hatten.