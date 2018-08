Nach der Hitze – Blitze : Entwurzelte Bäume und weggewehte Zelte: So wütete das Gewitter über SH

In Hamburg flogen in vielen Stadtteilen abgebrochene Äste durch die Luft. Auch in SH gab es zahlreiche Einsätze.

von Lorena Dreusicke/dpa

10. August 2018, 07:15 Uhr

Heftige Unwetter haben die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr in Hamburg auf Trab gehalten. Im Stadtteil Harburg wurden zwei Jugendliche am Donnerstagabend von einem entwurzelten Baum getroffen. Während eines Spaziergangs sei der Baum auf sie herabstürzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der 18-Jährige und die 15-Jährige kamen in Krankenhaus, seien aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Die Besatzungen zweier Segelboote und eines Ruderbootes an der Elbe konnten sich der Sprecherin zufolge noch rechtzeitig retten, bevor ihre Boote aufgrund des starken Windes umkippten. Hierbei wurde niemand verletzt.

Im gesamten Stadtgebiet fielen Bäume auf die Straßen. An einem Haus schlug ein Blitz ein und schleuderte mehrere Dachziegel zu Boden.

Auch in Schleswig-Holstein mussten die Einsatzkräfte sehr oft ausrücken. Meist handelte es sich dabei um umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste. Auf einem Campingplatz in der Region Dithmarschen wehte der Wind mehrere Zelte davon. Auch hier wurde niemand verletzt.

