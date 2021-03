Decke gemopst : Entschuldigungsbrief von McCartney wird versteigert

Noch bevor er mit den Beatles berühmt wurde, mopste Paul McCartney eine Decke - und entschuldigte sich Jahrzehnte später dafür. Dieser Entschuldigungsbrief wird nun in London versteigert.

Harlech | Die Geschichte beginnt 1958: Paul McCartney und sein Freund und späterer Bandkollege George Harrison machten per Anhalter Urlaub in Wales. Im Ort Halech durften sie bei einem Bauernhof ihr Zelt aufschlagen. Wegen eines nächtlichen Wolkenbruchs zogen sie ins Haus um - und blieben eine Woche, freundeten sich mit dem Sohn der Familie Brierley an. Als ...

