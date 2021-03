Corona-Ausgabe : Elton Johns virtuelle Oscar-Party

Seine Party gilt in normalen Zeiten als heißes Event vor der Oscar-Verleihung: Elton John feiert in diesem Jahr virtuell, und für 17 Euro kann jeder dabeisein.

New York | Seine legendäre Oscar-Party verlegt Sir Elton John dieses Jahr wegen des Coronavirus ins Internet. Für 17 Euro können Fans am 25. April (Ortszeit) an der einstündigen Show vor der eigentlichen Preisverleihung teilnehmen. Neben John und seinem Partner David Furnish wird das Event von Schauspieler Neil Patrick Harris moderiert, als musikalischer Star...

