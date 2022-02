VW ID Buzz : Elektro-Bulli auf dem Weg zum Serienstart

Gut Ding, will Weile haben: Fast genau fünf Jahre nach dem Debüt der Studie geht jetzt der VW ID Buzz in Serie. Im März wird er enthüllt, im Herbst kommt er in den Handel. Erste Fakten gibt es schon heute.

Der VW ID Buzz steht kurz vor der Serienreife: Im März soll der elektrische Erbe des legendären Bulli vollends enthüllt werden. Das hat VW jetzt bei abschließenden Testfahrten in Hamburg angekündigt. Der Verkauf soll zu Preisen ab zunächst gut 60 000 Euro nach den Sommerferien beginnen. Und ab Oktober oder November werde ausgeliefert, so der Hersteller...

