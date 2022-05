Kälteeinbruch oder Sommerwetter? : Eisheiligen 2022: So wird das Wetter im Norden

Im Mai warten die „Eisheiligen“ vom 11. bis zum 15. Mai darauf, dem Frühling einen Strich durch die Rechnung zu machen. Doch in diesem Jahr scheint alles anders – auch in Norddeutschland. So wird das Wetter während der Eisheiligen.

Picknick im Park, kurze Hose und ein kü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.