An Busbahnhof : Ein Mann nach möglicher Explosion in New York festgenommen

erstellt am 11.Dez.2017 | 14:48 Uhr

Zuvor hatte die New Yorker Polizei bestätigt, Hinweisen auf eine mögliche Explosion in Manhattan nachzugehen. Den Berichten zufolge sei die Explosion «unbekannter Ursache» in der Nähe des Busbahnhofs in Manhattan passiert. Mehrere U-Bahnlinien würden evakuiert. Die Polizei rief die Menschen in New York auf, die Gegend um den Busbahnhof herum zu meiden.