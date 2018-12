Christiania-Bike im Test von Götz und Gerrit : Ein Lastenrad für die Stadt, zwei Kinder – und eine Waschmaschine?

Götz und Gerrit testen ein einspuriges Lastenrad. Eine Waschmaschine soll von A nach B.

von Götz und Gerrit

11. Dezember 2018, 12:22 Uhr

Flensburg | Es ist ein schmales und sehr simples Lastenrad, das vergleichsweise günstig zu haben ist. Und anders als für andere Modelle am Markt muss man für das Christiania 2Wheeler nicht gleich 6000 bis 7000 Euro auf den Tisch legen. Weniger als die Hälfe dieser Summe schluckt das hier getestete Modell mit Promovec-Elektroantrieb, das wir für unseren neuen Youtube-Kanal – „Götz & Gerrit – Die Fahrradfanatiker“ – getestet haben.

Egal ob schlechte Radwege oder neue Fahrrad-Gadgets: Götz und Gerrit testen sie künftig auf Youtube. Weiterlesen: Neuheiten, Gadgets und Tutorials mit den Fahrrad-Fanatikern.

Trotzdem fährt es sich selbst mit Waschmaschine in der Box bequem, auf Sportlichkeit, Sex-Appeal und waghalsige Wendemanöver muss man bei Ladungen dieser Art allerdings verzichten, dafür ist es gar nicht ausgelegt.

Mehr E-Bike als Lastenrad

Am steilen Berg wird der einzige „Einspurige“ der Dreiradmanufaktur aus dem Freistaat in Kopenhagen nicht mehr der reinen Muskelkraft gehorchen, dann kommt der leise summende 250-Watt-Heckmotor Promovec-Rush trotz seiner sieben Kilogramm Schlachtgewicht (inklusive Akku) sofort zu seiner Berechtigung.

Ohne E-Antrieb ist dieses Cargo-Bike nicht gedacht worden. Denn die aufrechte Sitzposition auf dem bequemen Gel-Sattel steht im kompletten Gegensatz zu Modellen wie dem Bullitt oder dem Long Harry, die sich dem traditionellen Kopenhagener „Long John“ verschrieben haben und trotz ihrer Schwerlastfähigkeit eher Sporträder sind. Das Christiania-Zweirad ist mit 28 Kilo Gewicht ohne Box zwar noch leicht, aber zweifellos niederländisch inspiriert.

Für Gelegenheitsfahrer und Eltern

Dass man hier kein 365-Tage-Modell fährt, zeigt schon die fipsige Lenkunterstützung per Federaufhängung. Auch die Kettenschaltung und Bremsen sind eher dünn angerührt, können aber höherwertig bestellt werden.

Ungewöhlich ist die Ladefläche, die ohne die Transportbox verschwindet. Der Ein-Stangen-Rahmen ist günstiger in der Produktion (made in EU), kann dann aber auch keine „echten“ Lastenradgewichte satteln. Mehr als 60 Kilo werden nicht empfohlen, das Christiania 2Wheeler ist damit ein Lastenrad, das keins ist. Doch wofür ist es gut?

Zwei Kinder können auf der 63 Zentimeter breiten Heck-Sitzbank in der wasserfesten 9-Millimeter-MDF-Box Platz nehmen – und für den Kindertransport über kleinere Strecken ist der Charakter des Christiania 2Wheeler wohl auch am besten geeignet.

Als Vorteil in dieser Sache erweist sich neben der Größe der Box auch der „unsportliche“ Lenker, der so hoch angebracht ist, dass er selbst die Hinterköpfe Neunjähriger bei Lenkmanövern nicht touchieren dürfte. Nachteil: Beim Einstieg muss Mama oder Papa helfen, das können andere Hersteller besser.

An dieser Stelle möchten wir der Stadt Flensburg für den Radverleih und der Firma Deutschmann in der Norderstraße in Flensburg für das Ausborgen der gebrauchten Waschmaschine danken. Götz und Gerrit, die Fahrrad-Fanatiker.