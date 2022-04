Royals : Ein Jahr ohne Prinz Philip: Wie nah ist Andrew der Queen?

Vor einem Jahr starb Prinz Philip. Für die Queen war ihr Ehemann ein Fels in der Brandung. Seitdem residiert sie allein auf Schloss Windsor. Ganz allein ist sie aber nicht. Ein Familienmitglied wohnt ganz in der Nähe.

Der Fels in der Brandung, der treue Begleiter - er fehlt der Queen. An diesem Samstag (9. April) ist es ein Jahr her, dass Prinz Philip kurz vor seinem 100. Geburtstag starb. Doch für Königin Elizabeth II. war es eine schwierige Zeit ohne den Herzog von Edinburgh, mit dem sie 73 Jahre lang verheiratet war. Prinz Philip diente ihr stets als „Stärke und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.