Younger Now : Ein Ex-Disney-Star wird erwachsen: Miley Cyrus feiert 25. Geburtstag

Nashville | Vom Kinderstar zur Skandalnudel bis hin zum gefeierten Popidol: Inzwischen macht Miley Cyrus wieder mehr mit ihrer Musik als mit halb nackten Auftritten von sich Reden. Miley Cyrus scheint ein Stückchen erwachsener geworden und sich selbst gefunden zu haben. Mit sechs Alben, fünf Tourneen und zahlreichen Auftritten in Filmen und Serien hat sie ihr Disney-Image endlich abgelegt. Heute wird die Rockröhre mit der unverwechselbaren rauchigen Stimme 25 Jahre alt.

Ihre lange Zunge, die immer wieder zwischen ihren strahlend weißen Zähne hervorblitzt, ist in den vergangenen Jahren genauso zu ihrem Markenzeichen geworden, wie das Twerking.

Geboren wurde Miley unter dem Namen Destiny Hope Cyrus am 23. November 1992 in Nashville Tennessee. Ihr Vater ist der Country-Musiker Billy Ray Cyrus und ihre Mutter ist die Filmproduzentin Letitia Jean „Tish“ Cyrus. Sie hat zwei jüngere Geschwister, sowie zwei ältere Halbgeschwister aus einer vorigen Beziehungen ihre Mutter und einen älteren Halbbruder aus einer vergangenen Beziehung ihres Vaters.

Da sie als Kind ständig lächelte, bekam sie von ihren Eltern den Spitznamen „Smiley“ aus dem dann später Miley wurde. 2008 änderte sie ihren Namen dann offiziell in Miley Ray Cyrus. Der Mittelname „Ray“ stammt von ihrem Großvater Ronald Ray Cyrus.

Seit sie zwölf Jahre alt war, verkörperte sie die Rolle der Hannah Montana in der gleichnamigen Disney Serie. Mit ihrer kessen Art zog sie das junge Publikum von Folge zu Folge in ihren Bann und wurde zum gefeierten Megastar unter den Teenies.

Dabei fiel ihr die Rolle nicht in den Schoß. „Ich spielte ewig vor. Erst sagten sie, ich sei zu klein und zu jung“, erzählte die damals 13 Jahre alte Cyrus im Jahr 2006 der Zeitung USA Today. Ihr Vater und Sänger Billy Ray Cyrus hatte Miley schon früh vor den Schattenseiten des Showgeschäfts gewarnt - vergebens. „Sie steckt jetzt tief drin. Sie ist im Wasser, und sie wird untergehen oder schwimmen“, meinte er über ihren Start als Schauspielerin.

In „Hannah Montana: Der Film“ wurde die Geschichte der Achtklässlerin, die ein Doppelleben als Sängerin führt, sogar auf der großen Leinwand erzählt. Davor hatte sie schon eine Nebenrolle in Tim Burtons „Big Fish“ ergattert.

2011 wurde die vierte und letzte Staffel von Hannah Montana ausgestrahlt. Um sich ihres zuckersüßen Disney-Image zu entledigen, wurden ihre Haare und die Kleider immer kürzer. Miley begann, mit obszönen Gesten in der Öffentlichkeit zu polarisieren.

Höhenpunkt war ihre Bangerz-Tour 2014, die vierte Tournee von Miley. Dort trat sie in extrem knappen Outfits auf, gab vor, mit einem Schaumstofffinger zu masturbieren und präsentierte Cannabis-Blätter als Bühnendeko. Zwar sorgten die Auftritte für reichlich Aufsehen, doch ihrem Erfolg schadeten die empörten Ausrufe einiger Eltern und der Sittlichkeitspolizei nicht.

Ihr Song „Wrecking Ball“, bei dem sich Miley halb nackt und mit knallroten Lippen auf einer Abrissbirne rekelt, wurde 19,3 Millionen Mal in den ersten 24 Stunden angeklickt. Der Song wurde ihr erster Nummer-1-Hit in den amerikanischen „Billboard“-Charts. Ähnlich erfolgreich war ihr Hit „We can't stop“ mit 10,7 Millionen Klicks innerhalb der ersten 24 Stunden.

Im Juli 2014 schaffte es Miley Cyrus mit einem Jahreseinkommen von 36 Millionen Dollar auf Platz 17 der „Forbes“-Liste der erfolgreichsten Prominenten. Damit überholte sie sogar Taylor Swift und Mariah Carey.

Am 29. September dieses Jahres brachten sie ihr sechstes Album „Younger Now“ auf den Markt. Damit vollzieht sie einen erneuten Imagewandel. Die frechen Popsongs werden von kuschlig-romantischen Klängen der Countrymusik abgelöst. Neben Auftritten mit ihren neuen Songs sitzt sie aktuell wie bereits 2016 auf dem Jury-Stuhl der zwölften Staffel von „The Voice“.

Seit Januar 2016 ist Miley wieder mit dem Schauspieler Liam Hemsworth verlobt. Die beiden waren bereits zwischen 2009 bis 2013 ein Paar, trennte sich dann aber. Inzwischen sind sie wieder glücklich liiert.