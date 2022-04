Shape of You : Ed Sheeran gewinnt Prozess um Urheberrechte

Der Rechtsstreit um seinen Song „Shape of You“ ist Ed Sheeran sehr nahe gegangen. Jetzt wurde ein Urteil gesprochen.

Der britische Sänger und Songwriter Ed Sheeran hat sich bei einem Urheberrechtsstreit um seinen Song „Shape of You“ vor dem Londoner High Court durchgesetzt. Geklagt hatten zwei Künstler, die ihrer Meinung nach in dem Lied Teile ihres Songs wiedererkannten und an den Erlösen für den Sheeran-Song beteiligt werden wollten. „Shape of You“ stürmte 2017 die...

