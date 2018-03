Sicherheit und Datenschutz : eCall wird Pflicht: Was Sie zum neuen Auto-Notruf wissen müssen

eCall gilt ja künftig in ganz Europa, und in einigen EU-Ländern liegen die sogenannten Hilfsfristen nach Angaben des österreichischen Roten Kreuzes bei bis zu 20 Minuten. Und auch in Deutschland gilt: Jede Beschleunigung hilft. König nennt die Faustformel: Pro Minute sinkt bei einem lebensgefährlich Verletzten die Überlebenschance um zehn Prozent. „Wenn nur ein Menschenleben gerettet wird, dann ist das eine gute Investition“, meint Achim Hackstein, Vorsitzender des Fachverbands Leitstellen. Ob sich eCall wirklich bewährt, wird sich aber wohl erst in einigen Jahren herausstellen. Denn Pflicht wird das System jetzt nur für neue Modelle. Bisher gebe es kaum Erfahrungen, sagt Hackstein.