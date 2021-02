In Berlin und Umgebung : Drogen- und Waffenhandel: Großrazzia gegen Clankriminalität

Seit dem Herbst 2018 liegt in der Hauptstadt ein Fünf-Punkte-Plan gegen Clankriminalität vor. Seit dem gehen die Behörden konzentriert vor. Am Morgen kam es zu einer Großrazzia in Berlin und Umgebung.

Berlin | Mit einer Großrazzia ist die Polizei am Morgen gegen Clankriminalität in Berlin und Umgebung vorgegangen. Hunderte Polizisten, darunter auch Spezialeinsatzkommandos (SEK), waren an den Durchsuchungen beteiligt. Die Einsätze richteten sich unter ander...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.