Panorama : Drei Auffahrunfälle auf A28: Zwei Personen schwer verletzt

Auf der Autobahn 28 bei Oldenburg hat es am Mittwochnachmittag kurz hintereinander drei Auffahrunfälle gegeben - am Stauende und im stockenden Verkehr. Ein Taxifahrer und sein Fahrgast wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die A28 Richtung Leer war auf Höhe Eversten rund zwei Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein bis zu neun Kilometer langer Stau.

Wegen Asphaltierungsarbeiten war im Autobahndreieck Oldenburg-West die Kreisfahrt der A28 Richtung Leer gesperrt. Dies habe zu einem ersten Stau geführt, so die Polizei. „Trotz moderner LED-Warntafeln, die bereits auf diese Staulage hinwiesen, kam es zunächst zu einem Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Oldenburg-Haarentor.“ Ein Auto habe beim Auffahre...

