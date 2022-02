Polizei gibt Fehler zu : „Drecksausländerin“: Frau berichtet im emotionalen Video, warum sie verprügelt wurde

Eine 17-Jährige liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Zunächst gibt die Polizei an, sie hätte in der Tram ihre Mund-Nasen-Bedeckung nicht getragen und folglich sei es zur Attacke auf die junge Frau gekommen - doch die Tat lief ganz anders ab.

Eine 17-Jährige ist in Berlin-Prenzlauer Berg zunächst verbal und dann auch körperlich angegriffen worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte sich die Auseinandersetzung in einer Tram daran entzündet, dass die junge Frau keine Maske trug, obwohl das wegen der Corona-Pandemie im ÖPNV vorgeschrieben ist. Am Mittwoch erklärte die Polizei, die Auswertu...

