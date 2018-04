Nach Tod von Star-DJ : Domkirche in Utrecht: Kirchenglocken spielen Avicii

„Hey Brother, „Wake me up“ und „Without You“: Die Kirchenglocken läuteten in Utrecht etwas anders als sonst.

von Gerrit Hencke

23. April 2018, 09:04 Uhr

Utrecht | Einen Tag nach dem Tod von Tim Bergling, besser bekannt als Avicii, läuteten in Utrecht am Dom die Kirchenglocken. Vom höchsten Kirchturm der Niederlande erklangen einige der größten Songs des Schweden – etwas anders interpretiert als man sie im Radio hört.

Avicii galt als einer der erfolgreichsten Musikmixer der Elektropopbranche. Er arbeitete mit Chris Martin (Coldplay), Jon Bon Jovi, Robbie Williams und Madonna zusammen. Das britische „DJ Magazine“ kürte ihn 2012 und 2013 zum drittbesten Discjockey. Auf der Top-100-Liste war er 2017 noch auf Platz 28.

Der schwedische DJ und Produzent war am Freitag im Alter von 28 Jahren bei einer Urlaubsreise im Oman gestorben. Avicii hatte 2013 mit „Wake me Up“ einen Sommerhit gelandet. Es ist laut GfK der Song mit den zweitmeisten Downloads überhaupt in Deutschland – hinter Schlagersängerin Helene Fischer, die mit ihrem Hit „Atemlos durch die Nacht“ den Download-Rekord in Deutschland hält.