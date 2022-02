Auszeichnung : Domitila Barros ist neue „Miss Germany“

160 Frauen traten an - aber nur eine von ihnen erhielt am Ende den Titel. Die neue „Miss Germany“ will ihre Reichweite nutzen, um Themen wie soziale Gerechtigkeit „sexier“ zu machen.

Die Sozialunternehmerin und Schauspielerin Domitila Barros aus Berlin ist die neue „Miss Germany“. Aufgewachsen ist die 37-Jährige in Brasilien in einer Favela und hat in einem Straßenkinderprojekt ihrer Eltern mitgearbeitet. Ihr lägen Themen wie soziale Gerechtigkeit und Umwelt am Herzen, sagte sie bei der Wahl im Europa-Park im badischen Rust. „Wir a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.