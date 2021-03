Castingshow : Dieter Bohlen nach „DSDS“-Aus: „Ich plane Großes“

Das Aus von Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ kam plötzlich. In die Zukunft blickt der Musikproduzent dennoch optimistisch.

Berlin | Dieter Bohlen (67) blickt nach seinem Ausscheiden bei „Deutschland sucht den Superstar“ optimistisch in die Zukunft: „Ich hab super viele Angebote natürlich bekommen, und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, was man jetzt macht“, sagte Bohlen in einem Instagram-Video. Er sei mit der derzeitigen Situation sehr zufrieden. „Ich plane Großes, ...

