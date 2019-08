«Everspace 2» und «Humankind» : Diese Spiele feiern Weltpremiere auf der Gamescom

Die Videospielemesse Gamescom erkämpft sich ihren Platz als Messe für Spiele-Neuankündigungen zurück. Auf der Eröffnungsfeier Opening Night Live gab es gleich mehrere Premieren zu sehen.

von dpa

20. August 2019, 09:59 Uhr

Neue Spiele, neue Gameplay-Szenen - die Gamescom (20. bis 24. August) hat sich ein Stück weit neu erfunden. Zur Eröffnungsfeier am Montagabend gab es etliche neue Spielszenen bereits angekündigter Spiele zu sehen. Moderator Geoff Keighley hatte aber auch einige echte Premieren im Programm. Hier ein Überblick:

- Hubschrauber: THQ Nordic wagt sich an einen neuen Teil der Hubschrauber-Simulation «Comanche» über den in Spielerkreisen legendären Kampfhubschrauber RAH-66 Comanche. Die Neuauflage ist ein Online-Multiplayerspiel, erste Spielszenen zeigen leichte Anleihen an die bekannten «World of Tanks» oder «World of Warships» mit schnellen Duellen gegen Drohnen und Kampfhubschrauber. Anfang 2020 soll das Spiel mit einer Early-Access-Phase beginnen. Der bislang letzte «Comanche»-Teil wurde 2002 veröffentlicht.

- Raketen: «Kerbal Space Program 2» ist ein Weltraumbaukasten der anderen Art mit kleinen grünen Männchen, Raketen, Raum- und Mondstationen. Spieler entwerfen Raumfahrzeuge, entdecken und bebauen immer neue Himmelskörper. Spektakuläre Unfälle und Missgeschicke sind vorprogrammiert. Das Weltraum-Baukastenspiel für kreative Bastler soll 2020 erscheinen.

- Alpträume: Bandai Namco lehrt Fans von «Little Nightmares» erneut das Gruseln. Das kleine Mädchen mit dem gelben Mantel ist zurück und wird in «Little Nightmares 2» neue Schreckensgeschichten erleben. Das Puzzle-Adventure mit Gänsehaut-Atmosphäre ist für 2020 angekündigt. Neu im zweiten Teil: Die Heldin soll etwas wehrhafter sein. Ein Rambo soll sie aber nicht werden, sagen die Entwickler.

- Viele Spielrunden: Die rundenbasierte Strategie ist zurück. In «Humankind» geht es um nicht weniger als die gesamte Menschheitsgeschichte. Die auf der Gamescom gezeigten Szenen des Spiels von Sega und Amplitude zeigen den Stil der «Civilization»-Reihe, ein Trailerfilm mit einem Neandertaler in einer Raumkapsel macht aber Hoffnung auf mehr. «Humankind» soll 2020 veröffentlicht werden.

- Tiefer Weltraum: Noch mehr Weltall gibt es mit «Everspace 2» von Rockfish Games. Die Weltraumsimulation soll neue Raumschlachten, Flüge durch Asteroiden- und Trümmerfelder und über Planetenoberflächen bringen. Das Open-World-Abenteuer soll größer sein als der Vorgänger und eine Speicheroption bieten. Zwar ist das Spiel erst für 2021 angekündigt, die Hamburger Entwickler zeigen aber bereits in diesem Jahr erste Spielszenen.

- «Halo», aber anders: «Disintegration» greift ein bekanntes Thema auf. Die Erde ist von Außerirdischen besetzt, der Rest der Menschheit greift zu den Waffen und nimmt den Kampf auf. «Disintegration» ist ein Shooter mit hohem Taktikanteil und Fokus auf Multiplayerpartien. Jeder Spieler muss hier die Sonderfähigkeiten der eigenen Spielfigur einsetzen, um das Team zum Sieg zu führen. Der neue Titel, an dem auch «Halo»-Erfinder Marcus Lehto mitwirkt, soll 2020 erscheinen.

- Neue Jagdgründe: Nicht neu, aber neu auf der Switch ist Hexer Geralt. «The Witcher 3» kommt am 15. Oktober als vollständige Ausgabe auf Nintendos Hybridkonsole. Die Altersfreigabe liegt bei 18 Jahren.